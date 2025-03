Deutsche Umwelttechnik-Start-ups mit an der Spitze

BERLIN (dpa-AFX) - Jeder vierte Euro, der in den vergangenen fünf Jahren in ein Start-up aus Deutschland investiert wurde, ist nach einer Studie an ein Gründungsunternehmen aus dem Bereich Umwelttechnik ("GreenTech") geflossen. "Deutschland ist hier Vorreiter", heißt es im "GreenTech-Monitor 2025", der in Berlin vom Deutschen Startup-Verband veröffentlicht wurde. Der Anteil liege deutlich höher als in Großbritannien (18 Prozent) oder in den USA (12 Prozent).

"Bei GreenTech sind wir international vorn dabei. Jetzt müssen wir diesen Vorsprung ausbauen", sagte Helmut Schönenberger, Vorstandsmitglied im Startup-Verband. Die geplanten zusätzlichen 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz aus der Lockerung der Schuldenbremse sollten in innovative Lösungen fließen, um die Spitzenposition der deutschen Start-up-Szene im Nachhaltigkeitsbereich zu sichern.