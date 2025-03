Arbor Metals schließt Phase-2-Bohrungen im Lithiumprojekt Jarnet ab

Vancouver, Kanada – 20. März 2025 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, den Abschluss seines Phase-2-Diamantbohrprogramms 2025 in seinem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekt Jarnet im Lithiumcamp Corvette Lake in der Region Eeyou-Istchee Baie-James im Norden von Quebec bekannt zu geben.

Im Rahmen der Phase-2-Bohrkampagne wurden insgesamt 16 NQ2-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.792 Bohrmetern niedergebracht. Auf Grundlage der Ergebnisse des Bohrprogramms 2024 wurden vier einzelne Zielgebiete erprobt. Die Tiefenausdehnung der Bohrungen reichte von 152 m bis 369 m. Die Firma Fusion Drilling brachte alle Bohrlöcher nieder. Es wurden etwa 1.300 Proben zur Analyse eingereicht, die auch Leer- und Standardproben zur Qualitätssicherung beinhalten.

In allen 16 Bohrlöchern, die alle Zielgebiete abdeckten, wurden granitische Pegmatite festgestellt und beprobt. Molybdänit wurde in drei separaten Zielzonen verzeichnet. Das Wirtsgestein der Pegmatite ist Quarz-Monzonit und/oder Grauwacke.

Mark Ferguson, President von Arbor, sagt dazu: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser wichtigen Phase unseres Bohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Jarnet. Die Ergebnisse sind vielversprechend und wir sehen der Fortsetzung unserer Arbeiten in dieser äußert höffigen Region im Zuge der weiteren Erschließung des Projekts entgegen. Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der Schaffung von Werten für die Aktionäre, wobei wir uns an bewährte Praktiken in den Bereichen Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Exploration halten.“

Arbor ist bestrebt, alle seine Explorationsaktivitäten mit größter Rücksicht auf die Umwelt durchzuführen. Das Unternehmen hält sich an branchenführende Umweltrichtlinien und ist der Verringerung seines ökologischen Fußabdrucks verpflichtet. Darüber hinaus arbeitet Arbor nach wie vor mit lokalen indigenen Gruppen und anderen Stakeholdern zusammen, um sicherzustellen, dass seine Aktivitäten mit den Bedürfnissen und Anliegen der Gemeinden, in denen es tätig ist, in Einklang stehen. Dazu gehört auch die laufende Zusammenarbeit mit indigenen Gruppen, um zu gewährleisten, dass ihre Perspektiven geachtet und in der Erschließung des Projekts berücksichtigt werden.

