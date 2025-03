Lanxess in den roten Zahlen - Aufwind im Tagesgeschäft Der Chemiekonzern Lanxess ist 2024 unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Auf die Aktionäre entfiel ein Verlust von 177 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte Lanxess dank der …