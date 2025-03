Thyssenkrupp vor Durchbruch: Milliardenauftrag und Schuldenbremse im Fokus!

Thyssenkrupp steht vor einem potenziellen Wendepunkt, da der Konzern von einem milliardenschweren Auftrag und der bevorstehenden Abstimmung im Bundestag über die Aufhebung der Schuldenbremse profitiert. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) einen bedeutenden Auftrag über den Bau von sechs Fregatten im Wert von über 15 Milliarden Euro erhalten. Dieser Auftrag ist Teil einer strategischen Neuausrichtung Deutschlands, die sich von der bisherigen "Buy-American"-Politik abwendet und verstärkt auf europäische Lieferanten setzt. Diese Entwicklung ist eine Reaktion auf die wachsenden Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA als Verteidigungspartner.

Die Aussicht auf erhöhte Rüstungsinvestitionen hat das Interesse der Anleger an Thyssenkrupp geweckt, was sich in einem Kursanstieg von über 6 Prozent am Dienstag niederschlug. Die Aktien des Unternehmens haben sich seit Mitte Februar mehr als verdoppelt, was auf die Spekulationen über die möglichen Rüstungsaufträge zurückzuführen ist. Ein entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung der Aktie ist die Aufhebung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, die als notwendig erachtet wird, um die geplanten Investitionen zu realisieren. Die Anleger zeigen sich optimistisch, dass das geplante Finanzpaket im Bundestag eine erste Hürde nehmen wird und auch im Bundesrat die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhält.

Analysten, wie Ephrem Ravi von Citigroup, sehen großes Potenzial in einem möglichen Börsengang der Marine-Sparte von Thyssenkrupp, der im Jahr 2025 realisiert werden könnte. Er schätzt, dass der Wert dieser Sparte die gesamte derzeitige Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichen könnte. CEO Miguel López hat bereits eine außerordentliche Hauptversammlung zur Umsetzung dieses Plans angekündigt.

Die Rüstungsindustrie, insbesondere Thyssenkrupp, könnte von den bevorstehenden umfangreichen Investitionen des Bundes in die Verteidigung erheblich profitieren. Die Aktien des Unternehmens bleiben bei Anlegern als potenzieller Profiteur des Rüstungsbooms sehr begehrt. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Kurs auf einen möglichen Ausbruch nach oben zusteuert, was auf eine Trendwende hindeuten könnte. Die Kombination aus steigenden Verteidigungsausgaben und einer wachsenden Nachfrage nach Stahl und Schiffbau könnte Thyssenkrupp in eine neue Wachstumsphase führen.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 10,12EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.