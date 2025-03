Tesla in der Krise: Musk unter Druck – Kursziele drastisch gesenkt!

Die Situation um Tesla und dessen CEO Elon Musk ist derzeit von zahlreichen Herausforderungen geprägt, die sich negativ auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken. Die kanadische RBC Capital Markets hat das Kursziel für die Tesla-Aktie von 440 auf 320 US-Dollar gesenkt, sieht jedoch weiterhin Potenzial für einen Anstieg von 39 Prozent. Diese Anpassung resultiert aus enttäuschenden Erwartungen an Teslas Robotaxi- und selbstfahrende Software, insbesondere in Bezug auf deren Einführung in China und Europa. Auch das japanische Finanzdienstleistungsunternehmen Mizuho hat das Kursziel von 515 auf 430 US-Dollar gesenkt, was auf schwache Verkaufszahlen in wichtigen Märkten zurückzuführen ist.

Zusätzlich belasten Musks politische Aktivitäten und seine Unterstützung umstrittener Positionen das Unternehmensimage. Proteste in den USA und Boykotte in Europa könnten Teslas Marktanteile gefährden. Analysten befürchten, dass die Konkurrenz in Schlüsselmärkten wie China und Europa zunehmen wird, was zu einer Senkung der Marktanteilsprognosen von 20 auf 10 Prozent führte. Trotz dieser Herausforderungen bleibt RBC-Analyst Narayan optimistisch und sieht die aktuelle Bewertung als übertrieben pessimistisch an.