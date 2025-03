Almonty Industries: Schlüsselakteur für kritische Metalle im Westen!

Die Aktie von Almonty hat sich im vergangenen Jahr nahezu verdreifacht und verzeichnete ein Plus von etwa 147 Prozent. Der Kurs stieg von rund 0,40 Euro im Jahr 2024 auf ein 52-Wochen-Hoch von 1,82 Euro im März 2025, was die Marktkapitalisierung auf etwa 284 Millionen Euro anhebt. Analyst Peter Thilo Hasler von Sphene Capital hat sein Kursziel für die Almonty-Aktie von 3,21 CAD auf 5,20 CAD angehoben, was ein Kurspotenzial von rund 111 Prozent zum aktuellen Kurs darstellt. Diese positive Einschätzung wird durch das Interesse der Anleger an der Verbindung zur Rüstungsindustrie weiter angeheizt.

Almonty Industries, ein kanadisches Bergbauunternehmen, hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit der American Defense International (ADI) bekannt gegeben, die das Unternehmen als zentralen Akteur im Bereich kritischer Metalle positioniert. Diese Zusammenarbeit wird als entscheidend für die US-Regierung, die Verteidigungsindustrie und die Hightech-Branche angesehen. Angesichts der geopolitischen Spannungen und der Abhängigkeit des Westens von Ländern wie China und Russland für strategische Rohstoffe wie Wolfram, gewinnt Almonty zunehmend an Bedeutung als alternativer Lieferant.

Wolfram, ein essenzieller Rohstoff für die Rüstungsindustrie, wird derzeit größtenteils von Ländern kontrolliert, die als geopolitische Rivalen des Westens gelten. Die strategische Partnerschaft mit ADI könnte Almonty helfen, seine Marktposition in den USA zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern. Das Unternehmen plant, seine Aktivitäten in den USA auszubauen und könnte in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Lieferanten von Wolfram und Molybdän werden.

Die Analystenprognosen deuten darauf hin, dass Almonty in den nächsten Jahren erheblich wachsen könnte, insbesondere mit der Inbetriebnahme der Sangdong-Mine, die ab 2027 eine signifikante Menge an Wolfram liefern soll. Es wird erwartet, dass das Unternehmen bis 2028/29 Umsätze zwischen 700 Millionen und 1 Milliarde USD erzielen könnte, was eine Unternehmensbewertung von bis zu 5 Milliarden USD rechtfertigen würde.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Almonty Industries, dass das Unternehmen in einem sich verändernden geopolitischen Umfeld eine Schlüsselrolle spielen könnte, was sowohl für Investoren als auch für die strategische Rohstoffversorgung des Westens von Bedeutung ist.

Die Almonty Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 1,582EUR auf Tradegate (20. März 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.