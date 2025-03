Goldman Sachs: Fed-Zinssenkungen 2023 unter Unsicherheit – Euro gewinnt!

Die Marktpreise deuten auf eine aggressivere Erwartung hin, mit einer 50-50-Chance auf drei Zinssenkungen bis Ende des Jahres, wobei die erste Senkung im Juni erwartet wird. Fed-Vorsitzender Jerome Powell hat in seinen letzten Äußerungen betont, dass die Fed nicht in Eile ist, Zinssenkungen vorzunehmen.

Parallel dazu hat der Euro am Montag an Wert gewonnen und notierte bei 1,0926 US-Dollar, blieb jedoch unter dem Hoch von 1,0950 US-Dollar, das er am Dienstag erreichte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0903 Dollar fest. Der Dollar wurde durch schwache US-Konjunkturdaten belastet, insbesondere durch enttäuschende Einzelhandelsumsätze im Februar. Analyst Ralf Umlauf bezeichnete die Situation als enttäuschend und merkte an, dass die Daten die Erwartungen an eine zukünftige geldpolitische Lockerung stützen könnten.

Die Preisentwicklung bleibt für die Währungshüter ein zentrales Anliegen. Volkswirt Felix Schmidt von der Privatbank Berenberg betont, dass die Kerninflation seit Monaten stagnierend ist, was die Fed dazu veranlassen könnte, den Leitzins im aktuellen Band von 4,25 bis 4,50 Prozent zu belassen. Die Unsicherheiten über die zukünftige Konjunktur- und Inflationsentwicklung hängen stark von politischen Entscheidungen ab, insbesondere hinsichtlich möglicher Zollerhöhungen und Steueranpassungen.

In Deutschland wurde ein historisches Finanzpaket für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz beschlossen, was die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten aufhellt. Analysten erwarten, dass dieses Paket einen Wachstumsschub für die deutsche und europäische Wirtschaft bringen könnte. Der Euro profitierte von dieser positiven Stimmung, während die US-Wirtschaftsdaten gemischte Signale lieferten, was die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed beeinflusst.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1,089USD auf Forex (20. März 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.