Goldpreis-Prognose: UBS erwartet Anstieg auf 3.200 US-Dollar in 12 Monaten!

Die UBS hat ihre Prognose für den Goldpreis angehoben und erwartet, dass dieser in den nächsten zwölf Monaten auf 3.200 US-Dollar pro Unze steigen wird. Diese Anpassung ist auf die zunehmenden Anzeichen eines langwierigen globalen Handelskriegs zurückzuführen, der das Edelmetall als sicheren Hafen für Investoren attraktiver macht. Insbesondere die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Handelsbarrieren ab dem 2. April könnten den Goldpreis weiter anheizen. Der Goldpreis hat kürzlich die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar überschritten, was auf eine sich eintrübende Konjunkturprognose in den USA zurückzuführen ist. Händler rechnen mit weiteren Zinssenkungen der Federal Reserve, da die Sorgen über eine mögliche Rezession zunehmen.

Die UBS-Analysten Wayne Gordon und Giovanni Staunovo betonen, dass sich die Marktbedingungen von einem „Trump-Put“ zu einem „Fed-Put“ verschieben. Sie empfehlen, Goldanteile von etwa 5 Prozent in Portfolios aufzunehmen, um eine Diversifikation zu erreichen. Die UBS reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Banken ein, die ihre Kursziele für Gold in den letzten Wochen nach oben korrigiert haben. So prognostizierte die Macquarie Group kürzlich einen Anstieg des Goldpreises auf 3.500 US-Dollar pro Unze im zweiten Quartal.