Rheinmetall auf Rekordkurs: Droht die Aufnahme in den EuroStoxx 50?

Rheinmetall, der führende Rüstungshersteller Deutschlands, erlebt derzeit eine beeindruckende Aktienrallye, die möglicherweise zur Aufnahme in den EuroStoxx 50, den bedeutendsten Index der Eurozone, führen könnte. Analyst Pankaj Gupta von JPMorgan hebt hervor, dass Rheinmetall aufgrund seines aktuellen Schlusskurses die Voraussetzungen für einen sogenannten Fast Entry im Juni erfüllt. Die Überprüfung der Indizes durch den Anbieter Stoxx erfolgt Ende Mai, wobei Änderungen am 2. Juni bekannt gegeben und am 20. Juni umgesetzt werden.

Die Aktien von Rheinmetall haben seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs einen steilen Aufwärtstrend verzeichnet, begünstigt durch die Aussicht auf erhebliche Investitionen in die Rüstungsindustrie durch die neue Bundesregierung. Der Kurs hat sich im Jahr 2025 mehr als verdoppelt und erreichte kürzlich ein Allzeithoch von 1.423 Euro, während er vor dem Krieg bei etwa 100 Euro lag. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,6 Milliarden Euro überholt Rheinmetall sogar Volkswagen.