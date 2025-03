Oracle und TikTok: Droht der Deal an Datensicherheits-Bedenken zu scheitern?

Oracle befindet sich in intensiven Verhandlungen mit der US-Regierung über eine mögliche Übernahme des US-Geschäfts von TikTok. Berichten zufolge führen US-Vizepräsident JD Vance und Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz die Gespräche, die bereits weit fortgeschritten sind. Dennoch bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Rolle des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance, insbesondere in Bezug auf die Datensicherheit. Die US-Regierung müsste sicherstellen, dass Oracle den Schutz der Nutzerdaten gewährleistet und dass die chinesische Regierung keinen geheimen Zugang erhält, was Experten als schwierig erachten.

Parallel zu den Verhandlungen hat Oracle enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 14,13 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. Der Netto-Gewinn stieg um 22 Prozent auf 2,94 Milliarden US-Dollar, doch der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,47 US-Dollar leicht unter den Analystenschätzungen. Trotz dieser Rückschläge gibt es positive Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Oracle hat Partnerschaften mit OpenAI und Elon Musks xAI geschlossen, die dem Unternehmen helfen könnten, im wachsenden KI-Markt Fuß zu fassen.