Vonovia: Trotz Verlust optimistisch – Geplantes Wachstum bis 2028!

Für 2025 prognostiziert Vonovia ein bereinigtes EBITDA von 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro sowie einen bereinigten Vorsteuergewinn von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro. Die Aktionäre können sich zudem auf eine höhere Dividende von 1,22 Euro je Aktie freuen, was eine Steigerung im Vergleich zu 90 Cent im Vorjahr darstellt.

Die Vonovia SE, Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern, zeigt sich trotz eines erneuten Verlusts von 962 Millionen Euro im Jahr 2024 optimistisch und strebt ein signifikantes Wachstum an. Der Konzern plant, bis 2028 den operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) um etwa 30 Prozent auf 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro zu steigern, nachdem dieser im vergangenen Jahr bei 2,6 Milliarden Euro lag. Konzernchef Rolf Buch betont, dass sich die Wertentwicklung des Immobilienportfolios in der zweiten Jahreshälfte stabilisiert hat und das Unternehmen früher aus der Krise kommen wird als viele Wettbewerber.

Die Immobilienbranche, die in den letzten Jahren unter Druck durch steigende Baukosten und Zinsen litt, hofft auf eine Zinswende. Vonovia hat während der Krise Immobilienpakete im Wert von rund elf Milliarden Euro verkauft, um Schulden abzubauen, und plant nun, in Wachstum zu investieren, einschließlich der Rückkehr zum Neubau von 3.000 Wohnungen. Die durchschnittliche Miete des Unternehmens stieg 2024 um 3,5 Prozent auf 8,01 Euro pro Quadratmeter, was über dem nationalen Durchschnitt von 7,89 Euro liegt.

Trotz der positiven Entwicklungen bleibt die Branche mit Herausforderungen konfrontiert. Steigende Zinsen am Rentenmarkt belasten Immobilienaktien und erhöhen die Finanzierungskosten. Buch weist darauf hin, dass die Auswirkungen der angekündigten Investitionspläne der Bundesregierung auf Immobilienpreise und Finanzierungskosten noch unklar sind.

Die Vonovia-Aktie reagierte positiv auf die Unternehmensankündigungen und legte um 2,7 Prozent zu. Analysten sehen weiteres Potenzial, sofern sich die Zinsentwicklung stabilisiert und der Immobilienmarkt sich weiter erholt. Insgesamt strebt Vonovia an, bis 2028 eine solide Wachstumsstrategie zu verfolgen, die auf einer stabilen finanziellen Basis und einer klaren Fokussierung auf nachhaltige Investitionen in den Wohnungsbau beruht.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 25,37EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.