PVA Tepla: Enttäuschende Prognosen schockieren Anleger – Was nun?

Im Jahr 2024 erwirtschaftete PVA Tepla einen Umsatz von 187,6 Millionen Euro im Segment Semiconductor Systems, was etwa 70 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Das EBITDA in diesem Segment stieg um 18,2 Prozent auf 40,2 Millionen Euro, was eine EBITDA-Marge von 21,4 Prozent ergibt. Das Segment Industrial Systems trug mit einem Umsatz von 82,5 Millionen Euro, einem Anstieg von 6,7 Prozent, etwa 30 Prozent zum Gesamtergebnis bei.

Das deutsche Halbleiterunternehmen PVA Tepla hat am Mittwoch seine Prognosen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die bei Anlegern auf wenig Begeisterung stießen. Der Vorstand rechnet mit einem deutlichen Rückgang des Gewinns im laufenden Jahr, mit einem EBITDA zwischen 34 und 39 Millionen Euro. Im Jahr 2024 konnte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 48 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von über 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für 2025 wird jedoch ein Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres von rund 270 Millionen Euro erwartet.

Das Unternehmen bezeichnet das Jahr 2025 als "Transformationsjahr", in dem es die Abhängigkeit von Großaufträgen und Marktzyklen verringern möchte. Hohe Lagerbestände in der Halbleiterindustrie haben die Investitionsbereitschaft der Kunden gebremst, was zu einem Rückgang des Auftragseingangs um fast ein Drittel im Jahr 2024 führte. PVA Tepla erwartet jedoch eine schrittweise Erholung in den Schlüsselbranchen Halbleiter und Automobilindustrie, unterstützt durch eine steigende Nachfrage nach Materialien für Leistungselektronik und Energiespeicher.

Die Analysten von Jefferies haben PVA Tepla nach den vorläufigen Zahlen mit "Buy" und einem Kursziel von 19 Euro bewertet. Trotz der positiven Einschätzung brach der Aktienkurs des Unternehmens im frühen Handel um etwa 10 Prozent ein, was auf die enttäuschenden Prognosen für 2025 zurückzuführen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PVA Tepla in einem herausfordernden Marktumfeld agiert und sich auf eine Transformation vorbereitet, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um die strategischen Ziele zu erreichen und die Abhängigkeit von zyklischen Märkten zu reduzieren.

