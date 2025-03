DAX unter Druck: Finanzpaket gefährdet – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Der DAX, der deutsche Aktienindex, zeigt zu Beginn der Woche eine verhaltene Entwicklung, nachdem er am Freitag mit einem positiven Schwung ins Wochenende gestartet war. Ein entscheidender Faktor für die Unsicherheit an den Märkten ist die Ankündigung des ehemaligen CDU-Generalsekretärs Czaja, gegen ein wichtiges Finanzpaket zu stimmen. Sollte sich eine signifikante Anzahl weiterer Abgeordneter aus den Reihen von Union, SPD und Grünen dem anschließen, könnte das milliardenschwere Paket für Verteidigung und Infrastruktur gefährdet sein. Dies würde auch die kürzlich zurückeroberten 23.000 Punkte im DAX in Frage stellen. Die endgültige Klärung über die Zustimmung des Pakets wird erst nach der Abstimmung am Dienstag erwartet, was die Stimmung an den Märkten stark beeinflusst.

In China hingegen zeigt die Regierung Entschlossenheit, die Wirtschaft zu stabilisieren und neues Wachstum zu fördern. Die Industrieproduktion übertraf in den letzten zwei Monaten die Erwartungen, was auf eine Normalisierung der Lagerbestände und eine Rückkehr zur Produktion hindeutet. Diese positive Entwicklung könnte auch für Deutschland von Bedeutung sein, da die deutsche Wirtschaft stark auf Exporte nach China angewiesen ist. Chinas Regierung plant zudem, neue Maßnahmen zur Stabilisierung des Aktien- und Immobilienmarktes bekanntzugeben, um die negativen Auswirkungen von US-Strafzöllen abzufedern.

Die seit November 2022 laufende Rally im DAX, die um die 4.600 Punkte zulegte, wurde durch die Erwartung einer wirtschaftsfreundlicheren Politik befeuert. Technisch gesehen könnte der DAX theoretisch noch 3.000 Punkte zulegen, sofern er nicht unter 22.100 Punkten schließt. Die erste Phase der Rally war stark spekulativ, während die kommenden Wochen von Unsicherheiten geprägt sein werden, da Anleger Fragen zur Verwendung der Mittel und den potenziellen Gewinnern aufwerfen.

In den USA zeigt sich eine Erholung an den Märkten, unterstützt durch ein historisch niedriges Sentiment unter Privatanlegern und eine breite Marktbewegung. Diese Faktoren könnten auf eine bevorstehende Gegenbewegung hindeuten, auch wenn die Anleger aufgrund bevorstehender Ereignisse wie dem Fed-Meeting und dem großen Verfallstag vorsichtig bleiben. Die Erholung könnte sich als vorübergehend erweisen, und es bleibt abzuwarten, ob sie zu einem nachhaltigen Trendwechsel führt.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23.274PKT auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.