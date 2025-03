BGH-Urteil: Apple unter schärferer Wettbewerbsaufsicht – Was bedeutet das? Am Dienstag hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eine entscheidende Entscheidung getroffen, die weitreichende Folgen für den Technologiekonzern Apple haben könnte. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Apple eine „überragende marktübergreifende …