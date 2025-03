Trump warnt Iran: Schreckliche Konsequenzen für Huthis und Schifffahrt!

US-Präsident Donald Trump hat in einer deutlichen Warnung an den Iran und die mit ihm verbündete Huthi-Miliz im Jemen eine Eskalation der militärischen Spannungen angekündigt. Trump erklärte, dass jeder Schuss, der von den Huthis abgefeuert werde, als ein Angriff des Iran gewertet werde. Er betonte, dass der Iran für diese Angriffe verantwortlich gemacht werde und die Konsequenzen "schrecklich" sein würden. Diese Äußerungen erfolgten im Kontext der jüngsten militärischen Auseinandersetzungen, bei denen die USA seit Samstag erneut militärische Ziele der Huthi-Miliz angreifen. Diese Angriffe wurden von Trump als klare Botschaft an die Huthis und den Iran interpretiert.

Die Reaktion des Iran auf die US-Drohungen war vehement. Vertreter des iranischen Außenministeriums und der Revolutionsgarden (IRGC) wiesen die Vorwürfe zurück und betonten, dass die Huthis unabhängig agieren würden. IRGC-Kommandeur Hussein Eslami erklärte, dass der Iran auf jegliche Aggression der USA mit Entschlossenheit reagieren werde. Diese Spannungen sind nicht nur auf den Jemen beschränkt, sondern haben auch Auswirkungen auf die geopolitische Lage im Nahen Osten, insbesondere im Hinblick auf die Schifffahrt im Roten Meer.