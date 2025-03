Tui-Aktien im Aufwind: Analystenoptimismus treibt Kurs auf 7,44 Euro!

Die Tui-Aktien zeigen am Mittwoch eine positive Entwicklung und verzeichnen den vierten Gewinntag in Folge. Angetrieben von einem optimistischen Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan stieg der Kurs um 4,6 Prozent auf 7,44 Euro, was das höchste Niveau seit über zwei Wochen darstellt. Analyst Karan Puri hat die Tui-Aktien mit der Bewertung „Overweight“ und einem Kursziel von 12 Euro eingestuft, was ein Kurspotenzial von über 60 Prozent impliziert. Puri hebt hervor, dass Tui trotz der Herausforderungen, die das Unternehmen in den letzten Jahren bewältigen musste, ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis für Anleger bietet.

Die Einschätzung von JPMorgan kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Wirtschaftsaussichten in Deutschland aufhellen, was die Anleger zusätzlich ermutigt. Tui, als führender Tourismuskonzern in Europa, könnte von dieser positiven Entwicklung profitieren. Der Kurs testet derzeit die 50-Tage-Linie, die bei 7,43 Euro verläuft, und ein Überschreiten der Marke von 7,50 Euro könnte den Weg zum Februar-Hoch ebnen, das etwa einen Euro höher liegt.