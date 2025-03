Klimaklage gegen RWE: Bauern fordern Schutz vor Gletscherflut – Urteil steht bevor!

Die Klage wurde bereits 2015 eingereicht und wird von der Umweltorganisation Germanwatch sowie der Stiftung Zukunftsfähigkeit unterstützt. RWE hingegen betrachtet die Klage als rechtlich unzulässig. Während der Verhandlung standen die Gutachten zweier Sachverständiger im Mittelpunkt, die die Gefahren für Lliuyas Grundstück bewerten sollten. Diese Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Beeinträchtigung durch Überflutung oder Schlammlawine in den nächsten 30 Jahren bei nur einem Prozent liege. Im Falle einer Flutwelle wäre das Grundstück nach ihren Berechnungen höchstens 20 Zentimeter hoch überschwemmt, was die Bausubstanz nicht gefährden würde.

Im Oberlandesgericht Hamm fand die mündliche Verhandlung im Fall der Klimaklage des peruanischen Bauern Saúl Lliuya gegen den Energiekonzern RWE statt. Lliuya, ein 44-jähriger Bergführer und Landwirt aus Huaraz, fordert von RWE eine finanzielle Beteiligung an den Kosten für Schutzmaßnahmen gegen eine potenzielle Flutwelle aus dem Gletschersee Palcacocha, die sein Haus bedrohen könnte. Diese Flutwelle wird als Folge der Erderwärmung und des damit verbundenen Gletscherschmelzens angesehen, für die RWE durch seine Treibhausgasemissionen mitverantwortlich gemacht wird.

Die Gutachter berücksichtigten bei ihren Berechnungen mehrere Sicherheitspuffer, um die Stabilität des Gletscherseedamms zu bewerten. Dennoch wiesen die Anwälte und Gutachter des Klägers darauf hin, dass die Risiken möglicherweise unterschätzt werden. Der Geotechniker Lukas Arenson argumentierte, dass die Auswirkungen der Erderwärmung auf den Permafrostboden und die damit verbundenen Instabilitäten in den Berechnungen nicht ausreichend berücksichtigt seien. Er forderte, dass Klimafaktoren in die Wahrscheinlichkeitsberechnungen einfließen sollten, was die Wahrscheinlichkeit einer Flutwelle auf 10 bis 20 Prozent erhöhen könnte.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer bezeichnete den Fall als historisch und als Zeichen für den globalen Kampf gegen fossile Konzerne. RWE-Anwalt Moritz Becker hingegen wies die Klage zurück und betonte, dass die festgestellte Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Prozent nicht ausreiche, um eine rechtliche Verantwortung zu begründen. Die Entscheidung des Gerichts wird am 14. April erwartet.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 33,45EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.