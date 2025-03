Allianz verkauft Indien-Anteile für 2,6 Milliarden Euro – Strategiewechsel!

Die Allianz SE hat bekannt gegeben, dass sie ihren 26-prozentigen Anteil an zwei Joint Ventures im Bereich Sach- und Lebensversicherungen in Indien an ihren Partner Bajaj Finserv verkaufen wird. Der Gesamtwert des Verkaufs beläuft sich auf etwa 2,6 Milliarden Euro und kann in mehreren Tranchen beglichen werden. Diese Entscheidung wurde im Rahmen konstruktiver Gespräche zwischen den beiden Unternehmen getroffen und muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

Die Allianz sieht Indien weiterhin als einen wichtigen Wachstumsmarkt und plant, ihre Marktposition nicht nur als Investor, sondern auch in operativer Rolle zu stärken. Die Erlöse aus dem Verkauf könnten in neue Geschäftsmöglichkeiten in Indien reinvestiert werden, was im Einklang mit der aktualisierten Kapitalmanagementpolitik der Allianz steht. Diese Politik, die im Dezember 2024 vorgestellt wurde, sieht neben einer Mindestdividende auch eine flexible und disziplinierte Verwendung des Kapitals vor.