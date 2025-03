Airbus-Aktie im Aufwind: Analystenoptimismus trifft auf interne Konflikte!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Airbus-Aktie von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hebt in seinem aktuellen Kommentar die Bedeutung des Rüstungsbereichs hervor, der von Anlegern nicht übersehen werden sollte. Airbus bleibt der größte Rüstungskonzern in Kontinentaleuropa, und Perry sieht die Chancen in diesem Sektor besser als zuvor eingeschätzt. Er hat den Wert der Rüstungs- und Raumfahrt-Vermögenswerte von Airbus erhöht und führt die Aktie weiterhin auf der "Analyst Focus List".

Parallel zu diesen positiven Entwicklungen in der Finanzanalyse gibt es jedoch interne Spannungen innerhalb des Unternehmens. Angesichts der Unsicherheiten bezüglich der Bündnistreue der Trump-Regierung fordern die deutschen Betriebsräte der Airbus-Rüstungssparte ein Ende der deutschen Waffenkäufe in den USA. Thomas Pretzl, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, äußerte bei einer Betriebsversammlung in Manching die Forderung, die bereits bestellten F-35-Kampfjets abzubestellen. Stattdessen solle Deutschland eine Führungsrolle im militärischen Flugzeugbau übernehmen.