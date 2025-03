Südzucker kürzt Dividende drastisch: Was bedeutet das für Aktionäre?

Laut vorläufigen Berechnungen sank der Konzernumsatz von 10,3 Milliarden Euro auf etwa 9,7 Milliarden Euro, was im Rahmen der vorherigen Prognosen liegt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf rund 715 Millionen Euro, was zwar besser ist als erwartet, jedoch im Vergleich zum Vorjahreswert von über 1,1 Milliarden Euro einen deutlichen Rückgang darstellt. Das operative Konzernergebnis fiel von 947 Millionen Euro auf 340 Millionen Euro, was ebenfalls unter den pessimistischen Erwartungen des Unternehmens liegt. Trotz dieser negativen Nachrichten reagierte der Aktienkurs im nachbörslichen Handel mit einem leichten Anstieg.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Südzucker einen moderaten Umsatzrückgang sowie ein EBITDA zwischen 525 und 675 Millionen Euro. Das operative Konzernergebnis wird voraussichtlich zwischen 150 und 300 Millionen Euro liegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das seit Oktober 2024 stark gesunkene EU-Zuckerpreisniveau ab dem Zuckerwirtschaftsjahr 2025/26 (Oktober 2025 bis September 2026) wieder deutlich verbessern wird.

Die detaillierte Prognose und der Geschäftsbericht sollen am 15. Mai veröffentlicht werden. Analysten und Investoren zeigen sich gemischt in ihren Reaktionen. Einige sehen die Dividendenkürzung als bereits eingepreist an und glauben, dass die Talsohle des Zuckerpreises durchschritten ist, was die Zukunft des Unternehmens optimistischer erscheinen lässt.

Insgesamt steht Südzucker vor Herausforderungen, die durch den Rückgang der Zuckerpreise und die damit verbundenen finanziellen Einbußen bedingt sind. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob das Unternehmen seine Prognosen erfüllen kann und ob sich die Marktbedingungen tatsächlich verbessern.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 11,74EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.