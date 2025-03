KION Group: Barclays hebt Kursziel auf 52 Euro – KI revolutioniert Logistik!

KION hat kürzlich auf der GTC 2025 AI-Konferenz in San José, Kalifornien, ihren "AI Control Tower" vorgestellt, eine innovative Lösung, die auf der Technologie eines digitalen Zwillings basiert. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit NVIDIA und Accenture entwickelt und zeigt das Potenzial der Künstlichen Intelligenz (KI) in der automatisierten Intralogistik. Der digitale Zwilling ermöglicht es Kunden, verschiedene Szenarien ihrer Lieferkette zu simulieren und ihre betrieblichen Abläufe kontinuierlich zu optimieren. Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION Group, erklärte, dass dieser digitale Zwilling als zentrale Informationsquelle dient, um komplexe Lieferkettenlösungen zu verstehen und zu verbessern.

Die KION Group hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte in der Integration von KI-Technologien in ihre Produkte gemacht. Die Lösung ermöglicht es, Steuerungen und Software vor der Installation zu validieren, was die Implementierungszeit erheblich verkürzt. Kunden können physische Layouts und Materialflüsse konzipieren, bevor sie in die Praxis umgesetzt werden. Dies verbessert die Effizienz und Anpassungsfähigkeit der Lieferketten und senkt die Betriebskosten.

Im Jahr 2023 war die KION Group der größte Hersteller von Flurförderzeugen in der EMEA-Region und erzielte einen Umsatz von rund 11,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt über 42.000 Mitarbeiter und hat weltweit mehr als 1,9 Millionen Flurförderzeuge im Einsatz. Mit der Einführung des "AI Control Tower" und der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen positioniert sich KION als Vorreiter in der Branche und nutzt die Möglichkeiten der digitalen Transformation, um den Material- und Informationsfluss in der Logistik zu optimieren.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 46,66EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.