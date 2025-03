JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von SAP wegen KI-Chancen den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Toby Ogg bezeichnete die jüngste Kurskorrektur in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar als attraktive Kaufgelegenheit. Die Papiere der Walldorfer hätten unter Nachrichten aus der US-Softwarebranche gelitten, die sie eigentlich kaum beträfen. Der deutliche Rückfall vom Rekordkurs sei demnach nicht gerechtfertigt. Er habe aber die Erwartungshaltung vor dem Quartalsbericht gebremst, schrieb Ogg in seinem separaten Ausblick. Er rechnet hier nicht mit einem "Feuerwerk". Es sei "nur das erste Quartal" und es gebe einige Konjunkturunsicherheiten. Ogg stuft SAP beim Kursziel von 300 Euro mit "Overweight" ein und führt sie auch auf der "Analyst Focus List"./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 19:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 249,7EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.





