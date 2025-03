Bundesanleihen erholen sich: Inflation sinkt, Fed-Zinsentscheid steht an!

Am Mittwoch erholten sich die Kurse deutscher Bundesanleihen weiter von den Verlusten zu Monatsbeginn. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 128,20 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,79 Prozent fiel. Diese Entwicklung spiegelt die allgemeine Tendenz wider, dass auch in Europa die Renditen unter Druck geraten. Eine Zweitschätzung der Verbraucherpreise in der Eurozone bestätigte, dass die Inflation zurückgeht, was die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer Strategie zur Inflationsbekämpfung bestärkt. Im Februar fiel die Teuerung auf 2,3 Prozent, was über den Erwartungen lag. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Am Nachmittag richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. In einem von Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Umfeld wird erwartet, dass die Fed die Leitzinsen unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent belässt, da die Inflation weiterhin hartnäckig bleibt. Die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt zudem für Unsicherheiten in der Geldpolitik.