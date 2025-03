Volkswagen: Kursziel-Anhebung und neue Renditeziele – Ein Blick auf die Zukunft!

Ein weiteres Highlight ist der Elektro-Bulli ID. Buzz, der nach dem Start in den USA nun auch in weiteren Ländern wie Australien, Neuseeland und Japan eingeführt wird. VWN erhofft sich durch den ID. Buzz den Zugang zu neuen Märkten. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Hannover, und im vergangenen Jahr wurden 28.700 Einheiten ausgeliefert, davon 1.300 in die USA.

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen (VWFS) rechnen nach einem leichten Rückgang im aktuellen Geschäftsjahr 2025 mit einer Erholung. Vorstandschef Christian Dahlheim berichtete von einem operativen Ergebnis von 3,0 Milliarden Euro für 2024, was einem Rückgang von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch sei das Kerngeschäft gewachsen, und der Vertragsbestand sei um 3,5 Prozent auf 26,7 Millionen gestiegen.

Zusätzlich hat das Bankhaus Metzler Volkswagen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 125 Euro angehoben. Analyst Pal Skirta sieht Volkswagen als Gewinner der Bundestagswahl und der europäischen Pläne für die Autoindustrie, insbesondere in Bezug auf Förderungen für Elektroautos.

Insgesamt zeigt Volkswagen eine positive Entwicklung in verschiedenen Bereichen, trotz Herausforderungen im China-Geschäft und der Unsicherheiten im globalen Markt. Die strategischen Anpassungen und die Fokussierung auf Elektrofahrzeuge könnten dem Unternehmen helfen, sich in einem sich wandelnden Automobilmarkt zu behaupten.

