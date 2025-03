ProSieben kehrt mit 'Die Cooking Academy' zurück zu Daily Soaps!

Der Fernsehsender ProSieben, bekannt durch Formate wie "Germany's Next Topmodel" und "Joko und Klaas", kehrt nach einer langen Pause in das Genre der Daily Soaps zurück. Mit der neuen Serie "Die Cooking Academy" plant der Sender, 120 Folgen zu produzieren, die in Köln und Umgebung gedreht werden. Die Serie, die ab diesem Frühjahr auf ProSieben und dem Streamingdienst Joyn ausgestrahlt wird, thematisiert die Ausbildung an einer Kochschule für aufstrebende Talente in der Haute Cuisine. Der genaue Sendeplatz bleibt vorerst geheim und soll sechs Wochen vor dem Start bekannt gegeben werden.

In der Hauptrolle spielt Lara Kimpel die Figur Irini Dimitriou, während weitere bekannte Darsteller wie Simone Hanselmann, Mirco Wallraf und Lea Marlen Woitack ebenfalls Teil des Ensembles sind. Die Charaktere werden in verschiedene Beziehungen und Liebschaften verwickelt, was für die typische Dramaturgie einer Soap sorgt. ProSieben-Senderchef Hannes Hiller betont, dass die Serie sowohl als Impuls für den Sender als auch als "Sehdauertreiber" für Joyn fungieren soll, um insbesondere jüngere Zuschauer zu gewinnen.