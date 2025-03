Siemens streicht 6.000 Jobs: Massive Einschnitte in Deutschland angekündigt!

Siemens plant, weltweit rund 6.000 Arbeitsplätze abzubauen, davon 2.850 in Deutschland. Die betroffenen Bereiche sind vor allem die Sparte Digital Industries (DI) und das Automatisierungsgeschäft, das unter einer schwachen Nachfrage leidet. Konzernchef Roland Busch hatte bereits im Herbst einen Stellenabbau im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich angekündigt, nun wurden konkrete Zahlen veröffentlicht. Der Abbau soll in Deutschland ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen.

Bis Ende September 2027 sollen im Automatisierungsgeschäft 5.600 Stellen wegfallen, darunter 2.600 in Deutschland. Die Gründe für den Stellenabbau sind hohe Lagerbestände bei Kunden und Händlern, die zu einer schwachen Nachfrage und einer schlechten Auslastung der Kapazitäten führen. Trotz dieser Herausforderungen konnte Siemens im ersten Quartal einen Gewinn von 2,1 Milliarden Euro erzielen, was auf insgesamt gut laufende Geschäfte hinweist. Allerdings haben sich die Marktbedingungen in wichtigen Regionen, insbesondere in Deutschland, verschlechtert, was Anpassungen erforderlich macht.