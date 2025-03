Mister Spex: Tobias Krauss wird neuer CEO – Aufbruch in die Zukunft! Mister Spex SE hat einen Führungswechsel angekündigt: Tobias Krauss wird ab dem 1. April 2025 neuer CEO des Unternehmens. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17. März 2025 beschlossen, Krauss in diese Position zu berufen. Er folgt auf Stephan …