DATAGROUP Hauptversammlung: Dividende, Wachstum und neue Führung im Fokus!

Am 18. März 2025 fand die ordentliche Hauptversammlung der DATAGROUP SE in Pliezhausen statt, bei der die Aktionär*innen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zustimmten. Besonders hervorzuheben ist die Beschlussfassung über eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24, was einer Ausschüttungssumme von 8,3 Millionen EUR entspricht. Dies steht im Vergleich zur vorherigen Dividende von 1,50 EUR je Aktie und reflektiert die historische Ausschüttungspolitik des Unternehmens, die eine Ausschüttungsquote von etwa 40 % des Periodenüberschusses vorsieht.

Der Vorstand gab zudem die Unternehmensguidance für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bekannt. DATAGROUP erwartet ein Umsatzwachstum auf 545 bis 565 Millionen EUR, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (527,6 Millionen EUR) darstellt. Für das EBITDA wird eine Spanne von 82 bis 85 Millionen EUR und für das EBIT eine Spanne von 47 bis 50 Millionen EUR prognostiziert. Diese positive Entwicklung wird durch einen starken Auftragseingang im Kerngeschäft CORBOX unterstützt, wo bereits Neuauftragseingänge von insgesamt 23 Millionen EUR im laufenden Jahr verzeichnet wurden.