K+S AG: Analysten streiten über Kursziele – Wer hat recht?

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die K+S AG von 14,70 Euro auf 15,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Aron Ceccarelli hebt hervor, dass der enge Kali-Markt die Gewinnentwicklung des Unternehmens aus Kassel stützt. Diese positive Einschätzung könnte auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Kali und die damit verbundenen Preissteigerungen zurückzuführen sein. Ceccarelli sieht in der aktuellen Marktsituation Potenzial für K+S, was sich in der angepassten Kurszielprognose widerspiegelt.

Im Gegensatz dazu hat die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für K+S von 10 Euro auf 11 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Priyanka Patel hat ihre operativen Gewinnschätzungen bis 2027 aufgrund höherer Kali-Preise um durchschnittlich zehn Prozent angehoben. Trotz dieser Anpassung sieht sie weiterhin Preisrisiken und bleibt damit unter dem Konsens der Analysten. Diese differenzierte Sichtweise zwischen Berenberg und UBS verdeutlicht die Unsicherheiten im Kali-Markt und die unterschiedlichen Ansichten über die zukünftige Entwicklung von K+S.