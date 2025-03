CEWE erhöht Dividende auf 2,85 Euro: 16. Anhebung in Folge! Die CEWE Stiftung & Co. KGaA, ein führender Fotodienstleister mit Sitz in Oldenburg, plant eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 2,85 Euro je Aktie. Dies stellt die 16. Dividendenerhöhung in Folge dar und übertrifft die …