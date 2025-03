Springer Nature: Umsatzprognose 2025 trotz Herausforderungen optimistisch!

Bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensanteilen konnte Springer Nature ein Umsatzwachstum von 5 Prozent und einen Gewinnanstieg von 7 Prozent im Tagesgeschäft verzeichnen. Für 2025 plant das Unternehmen, die bereinigte operative Gewinnmarge mindestens auf dem Niveau von 2024 zu halten, mit mittelfristigen Verbesserungen in Aussicht.

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat am Dienstag in Berlin seine Wachstumsprognosen für 2025 bekannt gegeben. Das Management erwartet einen Umsatz zwischen 1,885 und 1,935 Milliarden Euro, trotz der Herausforderungen, die das Unternehmen im Jahr 2024 durch Wechselkurseffekte und andere Faktoren zu bewältigen hatte. Im vergangenen Jahr sank der Umsatz leicht auf knapp 1,85 Milliarden Euro, während der bereinigte operative Gewinn mit 512 Millionen Euro etwas über dem Vorjahreswert lag. Diese Zahlen entsprechen weitgehend den Erwartungen der Analysten, die jedoch eine bessere Profitabilität prognostiziert hatten.

Trotz dieser positiven Aspekte hat die Aktie von Springer Nature in den letzten Monaten an Wert verloren. Nach dem Börsengang im Oktober, bei dem die Aktien zu 22,50 Euro ausgegeben wurden, fiel der Kurs auf ein Rekordtief von unter 21 Euro, was einem Rückgang von über 7 Prozent entspricht. Analysten führen diesen Rückgang auf einen verhaltenen Ausblick für 2025 zurück, der als enttäuschend wahrgenommen wurde. Analysten von JPMorgan und Barclays äußerten Bedenken, dass die Profitabilität durch Wechselkurseffekte und Investitionen beeinträchtigt wird.

Die Markterwartungen scheinen sich als zu optimistisch herauszustellen, was zu einem Rückgang des Aktienkurses geführt hat. Während die Jahreszahlen eine solide operative Dynamik zeigen, ist die Prognose für 2025 als leicht negative Überraschung zu werten. Analysten von Goldman Sachs und Barclays bestätigen, dass die Ergebnisse für 2024 weitgehend den Erwartungen entsprachen, jedoch die Profitabilität nicht den optimistischen Einschätzungen gerecht wurde.

Insgesamt steht Springer Nature vor der Herausforderung, die Profitabilität zu stabilisieren und gleichzeitig das angestrebte Wachstum zu realisieren, während die Marktbedingungen und Wechselkurseffekte weiterhin eine Rolle spielen.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 20,39EUR auf Lang & Schwarz (20. März 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.