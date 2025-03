Wiener Aktienmarkt: Gemischte Woche mit starken Kursbewegungen und Zinsdebatte Der Wiener Aktienmarkt zeigte in der ersten Handelswoche des Monats eine gemischte Entwicklung. Am Montag schloss der heimische Leitindex ATX mit einem leichten Plus von 0,23 Prozent bei 4.307,65 Punkten, während der ATX Prime um 0,24 Prozent auf …