Knorr-Bremse: UBS hebt Kursziel auf 107 Euro – Jetzt investieren!

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Knorr-Bremse AG, einen führenden Hersteller von Bremssystemen, von 90 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier hebt hervor, dass Knorr-Bremse eine einzigartige Anlagestory bietet, die eng mit dem deutschen Infrastrukturpaket verknüpft ist. Diese positive Einschätzung macht die Aktie zu einer der zentralen Empfehlungen der UBS im MDax, dem Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen.

Parallel dazu hat die Deutsche Bank Research das Kursziel für Knorr-Bremse ebenfalls angehoben, und zwar von 80 auf 85 Euro, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Analyst Gael de-Bray sieht in Knorr-Bremse einen der Hauptprofiteure des milliardenschweren deutschen Infrastruktur-Hilfspakets. Diese Einschätzungen spiegeln das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wider, insbesondere im Kontext der anstehenden Investitionen in die Infrastruktur.