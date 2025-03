Übernahme der OLB: TARGO stärkt Marktposition und Wachstum in Deutschland!

Am 20. März 2025 wurde bekannt gegeben, dass die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) von der TARGO Deutschland GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, übernommen wird. Diese französische Genossenschaftsbank zählt zu den größten Banken in der Eurozone und wird durch die Übernahme die Position der OLB in Deutschland stärken. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden.

Die Entscheidung für den Verkauf der OLB bedeutet auch das Ende der Pläne für einen Börsengang. Das Management der OLB, unter der Leitung von CEO Stefan Barth, sieht in der Übernahme eine Chance, das zukünftige Wachstum der Bank zu finanzieren. Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale bietet durch ihr starkes Rating und den Zugang zu den Kapitalmärkten eine solide Grundlage für die OLB, um ihre Wachstumsziele zu erreichen.