Gold auf Allzeithoch bei 3.047 $/oz

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.038 auf 3.047 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und erreicht aktuell mit einem Anstieg um 3 $/oz auf 3.047 $/oz ein neues Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich etwas freundlicher.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Oberlandesgericht in Hamm startet einen Prozess, in dem der peruanisch Bauer Saul Lliuy den Energiekonzern RWE wegen der Verursachung der Klimakrise und der Gletscherschmelze in den Anden verklagt.

Tagesschau.de (28.04.24) : „Bundesweit türmen sich offene Verfahren bei den Staatsanwaltschaften – mehr als 900.000 sind es vergangenes Jahr gewesen“.

Kommentar: Das jämmerliche Bild unserer weisungsgebundenen und durchpolitisierten Justiz.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar zulegen (89.864 Euro/kg, Vortag 89.491 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 33,70 $/oz, Vortag 33,89 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 994 $/oz, Vortag 991 $/oz). Palladium notiert seitwärts (aktueller Preis 942 $/oz, Vortag 944 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 71,24 $/barrel, Vortag 70,08 $/barrel).

Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 0,7 % oder 1,3 auf 176,5 Punkte. Bei den Standardwerten befestigt sich Kinross um 1,8 %. Bei den kleineren Werten ziehen Chesapeake 12,0 %, Gabriel 5,6 % und Galiano 5,0 % an. Rupert fallen 10,5 % und Gold Resource 3,6 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Americas Silver 3,8 % und Abra 3,0 %. Bear Creek fallen 4,7 %, MAG 4,6 % und Santacruz 3,4 %.