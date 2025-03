Anleger greifen beherzt zu

Am Mittwoch hat JP Morgan das TUI-Papier auf Overweight gesetzt und ein Kursziel von 12,00 Euro ausgerufen. Besonders hervorgehoben haben die Bänker das Risiko-Ertrags-Verhältnis, welches nun attraktiv genug für einen Einstieg gewertet wird. Auch wurde auf die bessere Marge und laufenden Skalierungseffekte- und Kosteninitiativen hingewiesen, die allmählich Wirkung zeigen.

Technisch kann die Aktie derzeit noch nicht vollends punkten, sondern hängt in einem Widerstandsband zwischen 7,14 und 8,01 Euro fest. Auch begrenzt ein seit Anfang Dezember bestehender, aber untergeordneter Abwärtstrend das Kurspotenzial. Zwar könnten noch einige Käufer demnächst aufspringen und einen Anstieg an 8,00 Euro auslösen, aber erst über diesem Niveau dürfte nach aktueller Lesart ein größerer Befreiungsschlag gelingen und einen Anstieg in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei 10,35 Euro wahrscheinlich machen. Geht dagegen der zaghafte Boden um 6,50 Euro unerwartet zu Bruch, müsste noch einmal die Sommertiefs bei 5,05 Euro als mögliches Ziel für die TUI-Aktie ausgerufen werden. Durch die weiter unten vorgestellten Turbo-Optionsscheine lassen sich hervorragend die zahlreichen Chancen nutzen.