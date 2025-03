Motorenhersteller Deutz erwartet 2025 Erholung

AsiaConnect schrieb gestern 21:24

Also Ich wär an Deiner stelle ganz ruhig , Du hast heute morgen in der Vorbörse als der Kurs über 9 euro stand rungefaselt dass das völlig normal ist und von 50 euro rumfantasiert....



Ich habe ein paar mal gewarnt. und wo stehen wir jetzt?



Und jetzt kommst Du schon wieder an und erzählst nur Mist. Lass es doch einfach sein.....Ich an deiner Stelle würde mich schämen für soviel sinnloses und inhaltsloses Dampfgeplauder...