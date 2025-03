PAUL HARTMANN AG / Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 für HARTMANN / ...

Ja, die S4/Hana-Kosten sind großteils Aufwendungen für (externe) Beratungsleistungen. Deswegen haussieren die ganzen SAP-Berater-Butzen seit ein paar Jahren ja auch so. Du weist zurecht darauf hin, dass das erstmal nichts mit Abschreibungen zu tun hat. Ich meinte das Thema "Abschreibungen" auch allgemein, nicht im Zusammenhang mit der Implementierung von S4/Hana. Da hatte ich mich falsch ausgedrückt.Für einen Freiverkehrswert kommuniziert Paul Hartmann nicht zuwenig. Es gibt deutlich mehr, als rechtlich notwendig. Wenn man die Berichterstattung von Paul Hartmann bspw. mit dem DAX-Mitglied Beiersdorf vergleicht, stehen sie dem in nichts nach. Das sollte man erstmal anerkennen. Aber man kommuniziert halt auch suboptimal. D.h. man könnte es mit wenigen Handgriffen deutlich verständlicher und planbarer bewerkstelligen......aber Intransparenz ist natürlich auch eine Chance für emanzipierte Marktteilnehmer, die ihr Hirn nicht an die KI abgegeben haben