SGL Carbon erwartet Umsatz- und Ergebnisrückgang SGL Carbon geht vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte eine zurückhaltende Nachfrage die Entwicklung belasten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies gelte insbesondere für das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. …