Nano One erhält 12,75 Millionen CAD an Zuschüssen aus staatlichen Programmen

- Einnahme von 12,75 Millionen CAD an Betriebskapital für LFP-Kommerzialisierungsinitiativen aus verschiedenen staatlichen Zuwendungen, die zuvor gemeldet wurden.

- Unterstützung von Pilot-, Kapazitätserweiterungs- und Demonstrationsanlagen, technischer Machbarkeit, kommerzieller Produktion und Lizenzierungsinitiativen.

- Videotour durch die modernisierte Demonstrationsanlage für das One-Pot-Verfahren in Candiac.

Videotour zu den Fortschritten des One-Pot-Verfahrens in der LFP-Demonstrationsanlage von Nano One in Candiac, Québec: https://youtu.be/lM2H9fn_amY.

20. März 2025, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein Prozesstechnologieunternehmen, das sich auf aktive Materialien für Lithium-Ionen-Batteriekathoden spezialisiert hat, freut sich, den Erhalt von nicht verwässernden Barmitteln in Höhe von 12,75 Millionen CAD aus verschiedenen staatlichen Förderprogrammen bekannt zu geben. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Rückerstattungen für kürzlich getätigte Projektausgaben.

„Diese Mittel stärken unsere Bilanz“, sagte Dan Blondal, CEO und Gründer von Nano One, „und ermöglichen uns, unsere Kapazitätserweiterungs-, Produktions- und Lizenzpläne in 2025 und darüber hinaus vollständig umzusetzen. Wir nehmen damit einen Teil der rund 45 Millionen CAD an staatlichen Zuwendungen in Anspruch, die wir bereits angekündigt hatten und die teilweise bis zum 1. Januar 2023 zurückreichen. Dies spiegelt die strategische Bedeutung unseres One-Pot-Verfahrens für die Energie- und Lieferkettensicherheit wider, schafft einen beträchtlichen Mehrwert für unsere Aktionäre und unterstützt die Kommerzialisierung sowie Umsetzung unserer Unternehmensziele.“

Diese Programme unterstützen Nano One in den Bereichen Entwicklung, Kapazitätserweiterung, Demonstration und Kommerzialisierung in seinem LFP-Werk in Candiac, Québec. Die 12,75 Millionen CAD an staatlichen Zuschüssen zusammen mit dem zuvor angekündigten Verkauf unbebauter Grundstücke und dem Verkauf sowie der Rückmietung haben ein Betriebskapital von insgesamt 31,25 Millionen CAD bereitgestellt. Mit dem Erlös werden auch die weiteren Aktivitäten zur technischen Durchführbarkeit der Wachstumsstrategie „Design-One-Build-Many-Licensing“ des Unternehmens finanziert.