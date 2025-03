JPMorgan setzt SAP auf 'Positive Catalyst Watch'

Arne74 schrieb 17.03.25, 11:26

Das mit USA ist nicht falsch. Ich meine mich zu erinnern, dass SAP in den USA 40% seines Umsatzes macht, womit dies der größte einzelne Teilmarkt ist. Ungünstige Währungsschwankungen werden somit in jedem Fall das Ergebnis von SAP beeinflussen.



Was den SAP-Kurs angeht: die Falle, in die Anleger immer wieder tappen ist, Aktien zu kaufen wenn sie über den grünen Klee gelobt werden. Wenn alle über die Performance jubeln. Aber dann fallen sie meistens, sobald man gekauft hat. Umgekehrt funktioniert es aber genauso: wenn quasi jeder abrät von einem Kauf, dann ist das oft ein Zeitpunkt, um wieder einzusteigen.



Momentan prophezeit fast jeder eine deutliche Ausweitung der Korrektur. Klar, das kann so kommen. Aber wenn alle Welt sich so sicher ist, dann passiert es meist am wenigsten und das Gegenteil wird wahrscheinlicher.