Dax stabil - US-Zinsentscheid liefert keine Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag bleiben die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien vorsichtig. Leicht positive US-Vorgaben nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed ziehen hierzulande zunächst keine Kursgewinne nach sich. An einem Tag mit zahlreichen Unternehmenszahlen signalisierte der X-Dax eine Stunde vor Handelsbeginn einen Dax-Auftakt bei 23.284 Zählern, was nur hauchdünn unter dem Vortagsniveau ist. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird wenig bewegt erwartet.

Die US-Währungshüter haben am Vorabend die Zinsen wie allgemein erwartet unverändert belassen. Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank sprach aber von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die die Währungshüter mit Blick auf Zinssenkungen in diesem Jahr weiter vorsichtig stimmten. Die Notenbank senkte ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum, während sie die Inflationsprognose anhob. Zudem will sie beim Verkauf ihrer Bestände an Staatsanleihen vom Gas gehen.