Spanish Mountain Gold engagiert die German Mining Networks GmbH

Vancouver; BC – 19. März 2025 – Spanish Mountain Gold Ltd. („Spanish Mountain Gold“ oder das „Unternehmen”) (TSX-V: SPA – WKN: A0YJQF) freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange („TSXV“) die German Mining Networks GmbH („GMN“) mit der Erbringung von Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen in Europa beauftragt hat.

GMN mit Sitz in Frankfurt wird daran arbeiten, das Bewusstsein der Investoren für Spanish Mountain Gold in Europa zu schärfen. Die Beauftragung gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten zu einem Gesamtbetrag von 20.400 $, wobei die erste monatliche Zahlung in Höhe von 6.800 $ am oder nach der Annahme durch die TSXV beginnt. Das Unternehmen kann sich dafür entscheiden, das Engagement nach dem ersten Zeitraum gegen eine Gebühr von 6.800 $ pro Monat monatlich fortzusetzen. Alle Gebühren und Ausgaben werden aus dem Betriebskapital bezahlt. GMN ist vom Unternehmen unabhängig und hat weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren oder das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste“ Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.