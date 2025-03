RWE schwach - Prognosespanne für operativen Gewinn enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz der von Analysten gelobten gekürzten Investitionspläne von RWE sind die Aktien am Donnerstag vorbörslich unter Druck geraten. Auf Tradegate verloren sie vier Prozent auf 31,80 Euro. Dem war allerdings eine Rally von gut 16 Prozent seit Mitte Februar vorausgegangen. Am Vortag waren die Anteile auf ein Hoch seit September geklettert.

Sowohl die Bank RBC als auch JPMorgan stellten in ersten Einschätzungen das gesenkte Ziel für die Investitionen in den kommenden Jahren positiv heraus. Das sei allerdings in den Konsensschätzungen bereits berücksichtigt, schrieb Javier Garrido von JPMorgan. Mit Blick auf das operative Gewinnziel (Ebitda) für 2025 liege der Mittelwert der Prognosespanne von RWE allerdings unter der Konsensschätzung./bek/jha/