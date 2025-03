BoJ und Fed warten ab

Fed-Mitglied Raphael Bostic hatte kürzlich signalisiert, dass die Notenbank mit weiteren Zinsschritten möglicherweise bis zum Sommer warten muss. „ Ich wäre überrascht, wenn wir vor dem späten Frühjahr oder bis in den Sommer hinein viel Klarheit bekämen ", sagte der Chef der Atlanta Federal Reserve Bank.

Das wichtigste Thema für die Börsen war gestern: Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Fed) entscheidet am Abend (MEZ) über die Geldpolitik. Mit einer Zinssenkung rechnet kaum jemand. Denn die Währungshüter sind aufgrund der extrem hohen Unsicherheit, die Trumps Zoll-Hickhack verursacht hat, zum Abwarten verdonnert.

Unter der Regierung von Präsident Donald Trump befinde sich die US-Wirtschaft in einem „unglaublichen Wandel“. Die Zölle würden irgendwann höhere Preise für die amerikanischen Haushalte bedeuten, die bereits mit erhöhten Kosten zu kämpfen hatten, so Bostic weiter. Ob sich dies in einer höheren Inflation niederschlage, sei jedoch eine offene Frage. Daher: „Wir werden einfach wirklich geduldig sein müssen“.

Andererseits würden Maßnahmen wie Deregulierung und Energieproduktion den Optimismus der Unternehmen schüren, fügte Bostic hinzu. Nachdem die Fed die Zinsen im vergangenen Jahr um einen vollen Prozentpunkt gesenkt hatte, wolle er daher dieses Jahr zunächst abwarten und die Entwicklung der Wirtschaft beobachten und beurteilen, bevor er weitere Schritte unterstütze.

Fed-Projektionen höchstens interessant

Interessant werden vor diesem Hintergrund höchstens die neuen Fed-Projektionen für Inflation und Wachstum sowie die Zinserwartungen der Ratsmitglieder, die sich in den sogenannten „dot plots“ widerspiegeln. Bisher hatte die Fed die Bereitschaft zu Senkungen der Leitzinsen um insgesamt 50 Basispunkte im laufenden Jahr signalisiert. Dies ist laut den Experten von Helaba Research & Advisory etwas weniger als die Geldmarktfutures derzeit einpreisen.

