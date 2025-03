Holding kauft Oldenburgische Landesbank AG (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Crédit Mutuel Alliance Fédérale stärkt mit Transaktion Position der TARGO

Deutschland GmbH im zweiten Heimatmarkt Deutschland

- Kombinierte Bilanzsumme von TARGOBANK und OLB liegt bei 79 Mrd. Euro -

Aufstieg in die Top 10 der privaten Banken in Deutschland



Die TARGO Deutschland GmbH plant den Kauf der Oldenburgischen Landesbank AG

(OLB). Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat der TARGO Deutschland GmbH sowie

der OLB haben der Transaktion zugestimmt. Verbindliche Vereinbarungen zu der

Akquisition wurden heute von den beteiligten Parteien unterzeichnet,

vorbehaltlich der üblichen Bedingungen wie insbesondere der Zustimmung der

Aufsichtsbehörden. Die OLB soll mit Abschluss des Verfahrens ("Closing") wie die

TARGOBANK AG Teil der TARGO Deutschland Finanzholding Gruppe werden.





Diese Akquisition ist ein weiterer fundamentaler strategischer Schritt derCrédit Mutuel Alliance Fédérale zur Umsetzung ihres strategischen Plans. Zurweiteren Entwicklung der Gruppe bringt die OLB ihre Stärken ein. Hierdurch wirddie TARGO Deutschland GmbH:- ihre Kundenbasis durch den Marktanteil der OLB vergrößern und diversifizieren,- den im Rahmen der geplanten Weiterentwicklung zur Universalbank essenziellenAufbau des Angebots rund um private Immobilienfinanzierungen beschleunigen,- die Position der Bank bei der Finanzierung des Mittelstands ausweiten und dasKreditportfolio im Bereich KMU verdoppeln,- die Entwicklung und Marktpositionen der existierendenCorporate-Banking-Geschäftsbereiche der Gruppe stärken und Zugang zu neuenSegmenten im Bereich Diversified Lending ermöglichen,- Ressourcen und Fachwissen insbesondere in den BereichenAkquisitionsfinanzierung und andere Strukturierte Finanzierungen, PrivateBanking (Bankhaus Neelmeyer) und private Immobilienfinanzierung,einschließlich Refinanzierung über Pfandbriefe, ergänzen.Verbindung zweier Herausforderer am BankenmarktDie TARGO Deutschland GmbH ist eine 100%-ige Tochter der GenossenschaftsbankCrédit Mutuel Alliance Fédérale, die die Allfinanzaktivitäten der Gruppe inDeutschland, bislang insbesondere über die TARGOBANK AG, zusammenfasst. Sie hatihre Geschäftsbereiche in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und bietetbereits jetzt für Firmen-, Geschäfts- und Privatkunden ein breites Spektrum vonFinanzdienstleistungen aus einer Hand. Bereits im Jahr 2015 ging die TARGOBANKAutobank an den Start. 2017 übernahm die TARGOBANK Unternehmensgruppe diedeutschen Factoring- und Leasing-Aktivitäten von GE Capital und stieg damit insFirmenkundengeschäft ein. 2018 startete die Bank mit ihren Angeboten für