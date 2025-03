24/7 Software bringt GlobalCommand auf den Markt und revolutioniert globale Sicherheitszentralen durch schnelle, skalierbare Implementierung

BOCA RATON, Fla., 20. März 2025 /PRNewswire/ -- 24/7 Software, ein weltweit führender Anbieter von Betriebsmanagement-Software für Veranstaltungsorte und Großunternehmen, kündigt die Einführung von GlobalCommand an, einer bahnbrechenden Plattform, die neu definiert, wie Global Security Operations Centers (GSOCs) in der Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsbranche implementiert werden. Mit dieser innovativen Lösung können Unternehmen mit mehreren Standorten in nur wenigen Wochen zentralisierte GSOCs einrichten und ihre Abläufe mit unvergleichlicher Effizienz und Skalierbarkeit umgestalten.

GlobalCommand, auf das bereits namhafte Unternehmen wie Six Flags Entertainment Corporation, Kroenke Sports & Entertainment und SoFi Stadium and Hollywood Park vertrauen, wird einen neuen Standard für Operational Excellence in der Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsindustrie setzen.

Revolutionierung des Einsatzes von Global Security Operations Center

Herkömmliche GSOC-Lösungen erfordern umfangreiche Hardware, eine komplexe IT-Infrastruktur und große Teams, deren Implementierung oft Jahre und Millionen von Dollar in Anspruch nimmt. GlobalCommand durchbricht dieses Modell mit einem konfigurierbaren Echtzeit-Betriebs-Dashboard, das innerhalb von Wochen implementiert werden kann und sich in bestehende Systeme am Veranstaltungsort integrieren lässt, wie z. B. Videomanagement, Waffenerkennung und Internet of Things (IoT)-Geräte. Durch die Automatisierung von Abläufen und die Bereitstellung wichtiger Daten ermöglicht GlobalCommand Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne dass eine umfangreiche Infrastruktur oder eine langwierige Implementierung erforderlich ist.

„GlobalCommand wurde entwickelt, um den Betrieb von Veranstaltungsorten auf globaler Ebene zu revolutionieren", sagt Matthew Dobrosevic, Vizepräsident für Produkte, Integration und Analytik bei 24/7 Software. „Unsere Plattform bietet unübertroffene Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit, egal ob sie die über 40 Parks von Six Flags oder das SoFi-Stadion und den Hollywood Park unterstützt. Es schließt die Lücke zwischen Sicherheit, Schutz, Einrichtungen und Gästeservice und bietet Organisationen globale Transparenz und die Möglichkeit, aus der Ferne zu handeln, um Risiken zu managen."