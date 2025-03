Goldman hebt Ziel für Nordea auf 14,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 14,40 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den skandinavischen Banken stünden Zinseinkünfte und Kapitalausschüttungen im Fokus, schrieb Analyst Patrik Nilsson am Mittwochabend in seinem Branchenkommentar. Nordea seien sehr günstig bewertet. Dabei hält er die Eigenkapitalrendite (nachhaltige RoTE) für weit überdurchschnittlich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben