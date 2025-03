Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 106,50 Euro - 'Buy'

cash_is_king schrieb 23.02.25, 15:41

Ich ebenso, sogar mit einem hohen Gewicht im Depot. Danke für den Chart!



Wir haben hier natürlich immer das Risiko von Großschadenereignissen, aber das Unternehmen ist m.E. auf einem guten Weg. Was ich auch gut finde ist, dass das Management nicht ohne Sinn und Verstand und auf Pump zukauft, sondern Akquisitionen nur macht, wenn a) der Preis stimmt b) das Geld dafür da ist und c) das Unternehmen ins Portfolio passt.



Zum Erfolg dieser Zukäufe im Ausland trägt vermutlich auch bei, dass man den Leuten vor Ort nicht aus der fernen Zentrale erklärt, wie sie den lokalen Markt zu bedienen haben. Weiterhin hilft, dass man das Russlandgeschäft geräuschlos abgewickelt hat. Ich bin gespannt, wo es die nächsten Zukäufe geben wird. Meine Vermutung: USA, vielleicht auch noch Asien. Ein stärkeres Standbein in Afrika wäre auch nicht schlecht. Da macht die Allianz mit Sanlam vor, wie es gehen kann.



Jetzt muss "nur" noch das Erstversicherungsgeschäft in Deutschland wieder in die Spur kommen.