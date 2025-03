Dax stabil nach US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag bleiben die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien vorsichtig. Leicht positive US-Vorgaben nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed ziehen hierzulande keine Kursgewinne nach sich. An einem Tag mit einigen Unternehmenszahlen stand der Dax im frühen Handel mit 23.289 Punkten quasi auf Vortagsniveau. Nach etwa 17 Prozent Plus im laufenden Jahr ist die Luft dünner geworden.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Donnerstag moderat um 0,24 Prozent auf 29.574 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich wie der Dax um seinen Vortagsschlusskurs.

Die US-Währungshüter haben am Vorabend die Zinsen wie allgemein erwartet unverändert belassen. Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank sprach aber von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die die Währungshüter mit Blick auf Zinssenkungen in diesem Jahr weiter vorsichtig stimmten. Die Zinssignale hatten den Kursen in New York eine Fortsetzung der Erholung ermöglicht, was nach der jüngsten Rekordrally beim Dax aber nicht mehr als Kurstreiber wirkt. Die großen US-Leitindizes liegen 2025 bislang im Minus./tih/jha/